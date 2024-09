Il 27 settembre sarà discussa la proposta di legge d’iniziativa del Consiglio regionale Fvg

“Il ritorno delle Province in Friuli Venezia Giulia è sempre più concreto“. Lo dice, in una nota, il consigliere regionale Antonio Calligaris (Lega) che commenta la notizia della prossima discussione alla Camera, il 27 settembre, della proposta di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, relativa alle modifiche dello Statuto speciale della Regione con quale si vogliono reintrodurre gli enti di area vasta.

“Si tratta di un punto cardine – continua Calligaris – dell’azione della Lega, partita con la modifica dello statuto approvata dal Consiglio regionale a inizio 2023. E’ stata una delle azioni importanti della scorsa legislatura che i nostri rappresentanti in Parlamento hanno supportato, dimostrando l’importante lavoro che viene svolto tra Trieste e Roma”.

‘Necessario un ente intermedio elettivo’

“L’ente intermedio tra Regione e Comune ridarà rappresentanza ai territori e migliorerà l’efficienza dei servizi ai cittadini. L’aver eliminato, nel 2016, le Province – conclude il capogruppo della Lega in Consiglio regionale – non ha reso più snelle le procedure o dato più efficienza al governo del territorio, ma ha dimostrato la necessità di un ente intermedio elettivo che si occupi di gestire, per esempio, scuole, strade, cultura, sport, associazioni e turismo, a un livello sovracomunale, in un’area vasta che ha peculiari identità geografiche, economiche e sociali”.