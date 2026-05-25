Elezioni comunali in Fvg: affluenza definitiva al 51%. Cividale raggiunge il 63%

Si sono chiuse definitivamente alle 15 i seggi per questa tornata di elezioni comunali che in Friuli Venezia Giulia ha visto al voto 11 Comuni, chiamati a rinnovare sindaci e consiglieri. L’affluenza definitiva, secondo i dati della Regione, si è attestata al 51% in media: sono andati a votare 18389 cittadini su 36230 elettori.

Il record è di Cividale del Friuli, dove si è recato alle urne il 63% degli aventi diritto (ossia 6.188 cittadini su 9-842 elettori). I dati più bassi invece non raggiungono il 40% di cittadini alle urne e sono quelli di Andreis (34%); Barcis (36%) e Caneva (39%).

L’affluenza definitiva alle elezioni comunali in Fvg del 2026: