Elezioni, sono 7 le liste escluse in Friuli Venezia Giulia

Le liste escluse in Friuli Venezia Giulia.

Sono 7 le liste elettorali escluse in Friuli Venezia Giulia, 4 per la Camera e 3 per il Senato. A decretarlo la Corte d’Appello di Trieste dopo l’esame delle documentazione presentata.

Per la Camera dei Deputati saltano le liste dei Gilet arancioni, Partito animalista, Pensiero e azione e Forza Nuova. Gilet arancioni e Partito animalista esclusi anche al Senato, dove resta fuori anche Destre unite.

Il motivo dell’esclusione è la mancanza del numero di firme necessarie, mentre alcuni dei partiti ritenevano di avere diritto all’esenzione in quanto già un gruppo in Parlamento o si erano già presentati alle ultime elezioni politiche ed europee. I partiti potrebbero comunque presentare un ricorso alla Corte di Cassazione.