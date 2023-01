In Fvg, elezioni regionali ad aprile

Mancano poco più di due mesi alle elezioni regionali in Fvg, che si terranno in aprile (domenica 2 e lunedì 3) come annunciato ufficialmente oggi.

Le manovre per trovare candidati e rinsaldare o modificare coalizioni sono già a buon punto: centrodestra e centrosinistra hanno già annunciato i nomi, il Terzo Polo ha invece comunicato che correrà da solo.

Per il Centrodestra, il nome non è mai stato messo in discussione: sarà Massimiliano Fedriga, governatore uscente che risulta sempre molto amato nelle varie classifiche di gradimento, a tentare il bis con il sostegno della stessa coalizione. Uomo forte della Lega, a fianco a lui avrà ovviamente il suo partito e quelli con cui ha amministrato la Regione, ossia Fratelli d’Italia, Forza Italia e Autonomia Responsabile a cui si aggiungerà una lista a suo nome, la novità di questa tornata elettorale.

Dall’altra parte, nel Centrosinistra, il cerchio è stato chiuso qualche giorno fa sul nome di Massimo Moretuzzo: ex sindaco di Mereto di Tomba, eletto in consiglio comunale con il Patto per l’Autonomia, avrà a supporto lo stesso Patto, il Pd, Civica Fvg, Open Fvg e Alleanza Verdi Sinistra, Unione Slovena e Movimento5Stelle, che proprio stasera terrà una riunione online da cui potrebbe arrivare il via libero definitivo.

Non è ancora stato annunciato ufficialmente, invece, il nome per il Terzo polo, formato da Italia Viva e Azione e in cui sono recentemente confluiti Giuseppe Nicoli, Walter Zalukar ed Emanuele Zanon (due da Fi e uno da Progetto Fvg) che hanno costituito in consiglio regionale il gruppo Polo liberale. A quanto pare, la candidatura sarebbe stata proposta all’ex senatore dem, Alessandro Maran, che la sta valutando, ma che per ora non ha ancora annunciato nulla ufficialmente.