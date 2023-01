In Fvg, elezioni regionali e amministrative

Mancano poco più di due mesi alle nuove elezioni in Fvg, chiamato a rinnovare sia i vertici regionali sia quelli di 19 Comuni.

Dopo l’approvazione in giunta, è stato proprio l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ad annunciare ufficialmente le date delle consultazioni: le urne, infatti, saranno aperte domenica 2 e lunedì 3 aprile. Tra i Comuni che andranno al voto, solo Udine e Sacile superano i 15mila abitanti e ci sarà quindi la possibilità di ballottaggio: in questo caso, il secondo turno è stato fissato per domenica 16 e lunedì 17 aprile. Per quanto riguarda gli orari dei seggi, la domenica resteranno aperti dalle 7 alle 23; il lunedì dalle 7 alle 15.

La contemporaneità di elezioni regionali e comunali era già stata decisa a fine dicembre, nel periodo stabilito dallo Statuto di autonomia (tra la quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale). “La decisione di accorpare le elezioni regionali e amministrative e l’apertura dei seggi in due giornate – ha spiegato Roberti – consentirà da un lato un risparmio dei costi e, dall’altro, di favorire una più ampia partecipazione dei cittadini. Oltre al rinnovo del Consiglio delle 19 amministrazioni in scadenza, il 2 e 3 aprile saranno chiamati alle urne anche i cittadini residenti nei Comuni per i quali verrà disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio entro l’11 febbraio 2023, cioè il 50/o giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni regionali”.