Enrico Guerin nuovo presidente di Confcommercio Federalberghi Fvg

L’elezione e il programma del neo presidente Enrico Guerin.

Enrico Guerin, presidente del mandamento di Confcommercio Lignano, è il nuovo presidente di Confcommercio Federalberghi Fvg. Lo ho nominato l’assemblea di categoria riunita a Gorizia. Suoi vice, uno per provincia, saranno Chiara Canzoneri (Gorizia, vice vicario), Gianpiero Zanolin (Pordenone) e Guerrino Lanci (Trieste). A completare il consiglio, Paola Schneider per Udine, Alessandro Lovato per Gorizia, Giovanna Santin per Pordenone, Cristina Lipanje per Trieste.

“Federalberghi è un sindacato di fondamentale importanza all’interno della nostra organizzazione – commenta, congratulandosi, Gianluca Madriz, presidente regionale di Confcommercio –, visto il ruolo di locomotiva del turismo in questa delicata congiuntura economica. Ringraziamo Schneider, che rimane comunque nella squadra, per il lavoro fatto alla guida del gruppo regionale e auguriamo buon lavoro a Guerin“.

Nel programma del neo presidente (presidente del mandamento di Lignano dal 2015), “la formazione professionale, così da contenere il fenomeno negativo della carenza di figure per noi determinanti come cuochi e camerieri, lo stimolo all’apertura di nuovi Its, una più fitta concertazione con PromoTurismo Fvg sul fronte della promozione del territorio, lo sviluppo di digitalizzazione, accessibilità, comunità energetiche e, ovviamente, l’auspicata partecipazione al tavolo della Regione per la stesura del testo unico di turismo e commercio. Raccolgo l’eredità importante di Schneider, che ha fatto un grande lavoro, e sono pronto a impegnarmi a tutela degli associati”.

Presenti all’elezione, con il presidente Madriz, il direttore di Confcommercio regionale Patrizia Verde, i direttori di Gorizia Monica Paoletich, di Pordenone Luca Penna (in collegamento video), di Udine Lorenzo Mazzolini.