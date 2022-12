A breve il bando per il fotovoltaico per le imprese Fvg

Entro il primo trimestre del 2023 bando a sostegno delle imprese che vogliono installare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Il canale contributivo conta 55 milioni di euro di provvista, di cui 24 milioni da fondi comunitari PR FESR e 31 milioni da risorse regionali aggiuntive.

“L’obiettivo – ha detto l’assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini -, è giungere velocemente all’erogazione dei contributi necessari a realizzare gli impianti per le Pmi del manifatturiero, del commercio e del terziario”.

Saranno circa 500, secondo le stime della direzione regionale, le Pmi che beneficeranno del contributo per una media di circa 100mila euro ad azienda. Il budget andrà a coprire anche interventi compiuti dal 20 luglio del 2022, a condizione che almeno una parte della spesa sia sostenuta dopo la domanda di contributo.

I beneficiari saranno piccole e medie imprese dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione. L’intensità dell’aiuto sarà pari al 45 per cento della spesa ammissibile per le micro e piccole imprese e del 35 per cento per le medie imprese.

Bini ha inoltre annunciato un secondo bando, in uscita nel terzo quadrimestre del 2023, del valore di circa 11 milioni di euro (9 di fondi comunitari e circa 2 di fondi regionali aggiuntivi), rivolto alle Pmi del settore turistico, in particolare strutture ricettive e altri operatori del comparto incluso quello ricreativo, fieristico e congressuale.