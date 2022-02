Il governatore Fedriga positivo al coronavirus.

Il governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga è risultato positivo al coronavirus. L’ha scoperto dopo essersi sottoposto ad un tampone di routine. È asintomatico, sta bene, e proseguirà a lavorare da remoto anche in questi giorni.

Dopo la scoperta della positività, si è posto in isolamento e ha cancellato tutti gli appuntamenti in presenza. Come si sa, Fedriga è regolarmente vaccinato.

(Visited 394 times, 394 visits today)