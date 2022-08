Dal mare alla montagna, il Ferragosto in Friuli Venezia Giulia

Il Ferragosto in Friuli.

Sono molte le opzioni per passare il Ferragosto in Friuli Venezia Giulia. Escursioni, eventi e sagre senza dimenticare ovviamente il mare e chi resta in città.

In città.

Complice forse il turismo o le previsioni meteo che per oggi non sono ottimali sono ancora molte le persone a Udine: una città che non si è svuotata come accadeva negli anni scorsi. Sono molti anche i turisti che hanno deciso di godersi il Ferragosto per visitare la città e i monumenti. Per i residenti invece la città offre molte opportunità di svago come qualche ora in piscina, un film al cinema o le tante sagre previste in questi giorni.

Gli eventi.

Ferragosto, sarà una giornata ricca di musica, gastronomia e arte.

Per quanto concerne gli spettacoli a Cividale per tutto il giorno si susseguono i concerti, le mostre e le visite guidate, mentre Monfalcone ci sarà un’apertura straordinaria la Galleria d’Arte Contemporanea, infine alle 17 alle Cave del Predil si esibirà la 1000 Streets’ Orchestra.

Mentre, per quanto riguarda le sagre, continuano per tutto il weekend il Festival Internazionale del Folklore di Aviano e Piancavallo, la festa del frico di Flaibano, la sagra dell’oca di Morsano al Tagliamento, la Fiesta sot il crupisignar ad Arba e la Festa del Lampone di Avasinis.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Cosacchi in Friuli, 1944-1945,Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli,Sagrado Passato e Presente, Crali Aeropittore, ‘La bellezza della ragione’, Un passo al di là dell’orizzonte e “Madre. Trenta capolavori segreti per la più bella tra le donne”.

Al mare.

Ferragosto è anche e soprattutto mare con tantissimi turisti italiani e stranieri che hanno preso d’assalto le spiagge del Friuli, Lignano in primis. Traffico sostenuto già da venerdì sulle autostrade con possibili rallentamenti ai caselli “del mare”.

Nella settimana più “calda” dell’estate di Lignano non mancheranno neanche i controlli per far si che il Ferragosto passi tra divertimento e spensieratezza.

Il meteo.

Il meteo in Fvg non sarà ottimale. Se questa mattina il cielo sarà coperto o poco nuvoloso tra il pomeriggio di oggi sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, soprattutto sulla zona montana. Dalla tarda serata il maltempo potrebbe anche allargarsi al resto della regione.

La situazione dovrebbe migliorare già da domani e mercoledì, anche se non si esclude qualche locale rovescio. Un peggioramento è invece previsto per giovedì con piogge sparse e temporali.