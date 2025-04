Due bandi per forestazione e imboschimento: dalla Regione un milione di euro.

Sono stati approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, i bandi per l’accesso a interventi di forestazione e imboschimento di terreni agricoli e non agricoli a valere sul piano di Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nello specifico, l’avviso finanzia con 500mila euro per ogni bando installazioni di impianti di arboricoltura a ciclo breve su superfici agricole e non agricole (impianti e reimpianti di pioppo), con l’obiettivo di incrementare la superficie dedicata all’arboricoltura da legno a ciclo breve, aumentare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile, fornire prodotti legnosi e non legnosi e diversificare il reddito aziendale agricolo.

Il contributo e i soggetti beneficiari.

Potranno beneficiare del contributo, che sarà concesso fino all’80% della spesa ammissibile, soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, titolari della conduzione delle superfici non agricole oggetto dell’investimento.

A distinguere i due bandi è unicamente la tipologia di superfici interessate dagli investimenti, che per l’intervento SRD10 sono superfici non agricole (reimpianto di pioppo su pioppo) mentre per l’intervento SRD05 sono agricole (impianto di pioppo su seminativo).