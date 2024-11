In Friuli, più di una coppia su tre è senza figli: è il record italiano

Più di una coppia su 3, in Friuli, è senza figli.

Oltre una coppia su tre, in Friuli Venezia Giulia, è senza figli: la nostra regione, assieme al Piemonte, ha l’incidenza più alta d’Italia. A certificarlo sono gli ultimi dati Istat sulla composizione dei nuclei famigliari nell’ambito del censimento della popolazione 2011-2021, un confronto che mostra i cambiamenti della società italiana.

Come riporta l’Istituto di Statistica, rimane il divario della composizione delle famiglie tra Nord e Sud del Paese: le coppie con figli sono maggiormente rappresentate nel Mezzogiorno, con valori superiori a quello nazionale (45,8%) e massimi al Sud (il 50,5% del totale dei nuclei); al contrario, la percentuale di coppie senza figli è più elevata nel Nord Italia, il picco è nel Nord-ovest con una quota (34,5%) che supera di circa 4 punti percentuali quella italiana (30,9%).

A livello regionale, appunto, il Friuli Venezia Giulia e il Piemonte, invece, in cima alla graduatoria per incidenza di coppie senza figli con valori che superano in entrambi i casi il 36,0%, mentre tutte le regioni del Sud, le due Isole maggiori e il Lazio non raggiungono la soglia del 30,0%. La media del Nord Est è del 34%.

Per quanto riguarda la composizione dei nuclei della nostra regione, nel 56,7% dei casi di coppie con un figlio (72.401 in totale), questo ha più di 18 anni, nel 43% dei casi, invece, è minorenne. Aumentano anche le coppie di over 65: in Fvg erano 66.043 nel 2011 e 76.393 nel 2021, passando dal 22,8 al 29,3% delle coppie totali.