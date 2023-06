Arrestato per furto in un bar, lesioni e resistenza.

Prima ruba due volte nello stesso bar, poi reagisce al fermo dei poliziotti con pugni e gomitate: un uomo di 44 anni, cittadino bulgaro da anni in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato per furto, lesioni e resistenza.

E’ accaduto la mattina dello scorso 17 maggio, quando un frequentatore abituale dei locali della stazione centrale di Trieste, già noto alle Forze dell’Ordine, destinatario più volte di provvedimenti d’allontanamento dallo scalo giuliano, ha sottratto due bibite da un espositore del bar interno, allontanandosi senza pagare.

Rintracciato dagli operatori della Polizia Ferroviaria è stato accompagnato presso i locali uffici dove, espletate le formalità di rito, è stato subito rilasciato. L’uomo nella stessa mattina è tornato nel medesimo bar rubando anche un portachiavi.

Nuovamente rintracciato dagli agenti, è stato riportato presso gli uffici della Polfer di Trieste Centrale per gli ulteriori adempimenti formali, quando, dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato dai poliziotti a cui ha reagito violentemente con pugni e gomitate tanto da far cadere rovinosamente a terra un operatore che ha riportato lesioni giudicate guaribili in una settimana. L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto aggravato e, su decisione del P.M. di turno, portato alla Casa Circondariale di Trieste.