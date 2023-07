La classifica dei Comuni Ciclabili 2023 della Fiab.

Da sei anni, la Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Biciclette compie un’analisi sulle politiche messe in atto dalle amministrazioni locali per favorire la cosiddetta mobilità lenta, quella, appunto, sulle bici, selezionando i Comuni ciclabili d’Italia.

ComuniCiclabili FIAB valuta infatti il grado di ciclabilità dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, un strumento utile ai cittadini e ai turisti.

Quest’anno sono 180 in tutto il Paese, di cui 13 in Fvg: la maggior parte di essi si trovano nell’area del Pordenonese, mentre solo due ricadono nel territorio della ex provincia di Udine. Nella nostra regione, i Comuni “amici delle biciclette” in Friuli sono: Pordenone (unico capoluogo), Azzano Decimo, Barcis, Montereale Valcellina, Porcia, Sacile, Pasiano di Pordenone, Maniago, Caneva (new entry di quest’anno), Turriaco e Grado per la provincia di Gorizia, Lignano Sabbiadoro e Gemona del Friuli per quella di Udine.

A guadagnarsi cinque “smile bike” (il punteggio più alto) è Grado, che ottiene il massimo nel cicloturismo e 4 punti su 5 per ciclabili urbane e moderazione velocità/traffico; mentre Pordenone, Maniago e Turriaco ne ottengono quattro; Lignano si ferma a tre e Gemona a due.