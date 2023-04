Quello in Fvg sarà il primo Caffè Sacher fuori dall’Austria.

Velluti rossi, marmi antichi, ma soprattutto la possibilità di degustare i prodotti originali del Cafè Sacher di Vienna: in Fvg, infatti, apre la “prima” dependance dello storico marchio fuori dall’Austria. La location scelta è Trieste, in via Dante, dove un tempo c’era un negozio di scarpe che è stato trasformato in un elegante salotto d’altri tempi.

Ad investire nel progetto, è stato l’imprenditore austriaco Dizzi Alfons assieme e Erich Bernhardt che per la nuova sede hanno mantenuto lo stile architettonico del caffè viennese. Sarà un’occasione unica per assaggiare l’originale sachertorte, l’ormai iconica torta al cioccolato inventata dal pasticciere Franz Sacher, al tempo 16enne, per il principe Klemens von Metternich nel 1832 e composta da due strati di pan di Spagna al cioccolato leggero con al centro un sottile strato di confettura di albicocche, il tutto ricoperto di uno strato di glassa di cioccolato fondente.

Per quanto riguarda l’apertura ufficiale, invece, si sa che ormai è imminente, ma una data non c’è, così come non ci sarà un’inaugurazione: una mattina, semplicemente, chi passerà in via Dante si accorgerà che è aperto e potrà farsi tentare.