I consiglieri comunali a Udine dopo la vittoria di De Toni.

Con la vittoria di Alberto Felice De Toni alle elezioni di Udine, sarà il Pd il gruppo maggiormente rappresentato: su 40 posti disponibili in assemblea, infatti, 12 saranno occupati dai consiglieri comunali dem. Rientrano gli uscenti Alessandro Venanzi, Eleonora Meloni e Carlo Giacomello cui si aggiungono Anna Paola Peratoner, Rosi Toffano, Iacopo Cainero, Matteo Mansi, Giancarlo Ballotta, Margherita Susanna, Emma Ferrari, Stefano Gasparin e Chiara Gallo.

Nella maggioranza, ci sarà spazio per 8 rappresentanti della Lista De Toni: rientra Federico Pirone e arrivano Rita Nassimbeni, Paolo Ermano, Lorenzo Patti, Gea Arcella, Stefania Garlatti-Costa e Antonella Eloisa Gatta. I consiglieri di Azione Italia Viva saranno due: Andrea Zini e Pierenrico Scalettaris (consigliere uscente); altrettanti quelli di Alleanza Verdi Sinistra: Arianna Facchini e Andrea Di Lenardo. Due anche i rappresentanti di Spazio Udine: lo stesso candidato sindaco, Ivano Marchiol, e la capolista Chiara Dazzan.

Tra le fila dell’opposizione, invece, oltre al candidato sconfitto e sindaco uscente Pietro Fontanini, ci saranno tre esponenti della Lega, con il rientro di Andrea Cunta e degli ex assessori Francesca Laudicina e Alessandro Ciani. Il partito più rappresentato della coalizione sarà Fratelli d’Italia, con il ritorno del capogruppo Luca Onorio Vidoni, assieme a Giovanni Govetto, Gianni Croatto e Antonio Pittioni. Per Identità Civica, posto assicurato all’ex vicesindaco Loris Michelini e a Michele Zanolla. Infine, un consigliere per Forza Italia, l’ex assessore Giovanni Barillari, due per la Lista Fontanini, l’ex assessore Giulia Manzan, e Raffaella Palmisciano. Liberi Elettori-Io Amo Udine sarà invece rappresentata dal candidato sindaco Stefano Salmè.