La maturità con mascherina degli studenti friulani

Anche gli studenti friulani dovranno utilizzare la mascherina

E’ suonata l’8 giugno l’ultima campanella degli studenti friulani che si appresteranno a svolgere l’esame di maturità.

Saranno quasi 9 mila i maturandi che si siederanno sui banchi di scuola dal 22 giugno, per svolgere l’esame che dopo due anni di prove a metà, torna ad essere normale: si partirà lo stesso giorno con la prima prova – il tema d’italiano – tra sette tracce ministeriali, seguito dalla seconda prova il 23 che sarà differente per ogni indirizzo scolastico. Quest’ultima, infatti, sarà decisa dai singoli istituiti tenendo conto del percorso dello studente e degli anni di emergenza covid. A chiudere vi sarà l’orale su tutte le materie.

Lo scorso anno infatti, era ritornata la temuta tesina a guida per l’orale e nel 2020, in piena emergenza covid, la maturità constava solamente in un orale.

I punteggi

Per la prima prova il massimo dei punti ottenibili saranno ben 15, per la seconda 10 mentre 15 totali per l’orale che sarà il banco di prova per la maggior parte degli studenti.

Il nodo mascherina

Fino all’ultimo si era sperato nel poter evitare ai giovani maturandi l’utilizzo della mascherina ffp2, che però sarà obbligatoria in ogni prova. Infatti il tar del Lazio con la sentenza n. 7451 ha respinto il ricorso proposto dal Codacons contro l’ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n. 24 del 2022, il quale ha stabilito che l’utilizzo delle mascherine continuerà ad essere obbligatorio per gli studenti fino al 31 agosto 2022.

