I dati dell’Osservatorio Cna sulle tasse in Fvg e in Italia.

La tassazione sulle imprese è scesa, certo, ma è ancora troppo alta: a dirlo è la Cna sulla base dei dati del suo Osservatorio che ha pubblicato il report “Comune che vai, tasse che trovi” che ha analizzato le tasse in Fvg e in tutte le regioni d’Italia.

Ebbene, nel nostro Paese servono fino a sette mesi ad un’azienda per pagare tutte le tasse. Va decisamente meglio in Friuli Venezia Giulia, dove ne servono “solo” sei: il Tax Free Day (ossia il giorno in cui si è sgobbato sufficientemente per saldare il “socio Stato” come lo chiama la Cna) è il primo luglio. Meglio di noi solo il Trentino Alto Adige, che lo raggiunge il 20 giugno; subito dopo la nostra regione, invece, arriva la Valle d’Aosta con il 3 luglio. Da noi, quindi, servono dai 162 ai 179 giorni di lavoro per tasse e contributi.

Il Fvg è secondo anche per quanto riguarda la tassazione complessiva sulle imprese, ossia il total tax rate che rappresenta l’ammontare delle tasse e dei contributi obbligatori che devono pagare gli imprenditori, dopo aver conteggiato le deduzioni e le esenzioni consentite, espressa in percentuale dei profitti commerciali. Il TTR nella nostra regione è pari al 50,4 per cento (il Trentino Alto Adige si ferma al 47,3 per cento). Le differenze nella tassazione, secondo la Cna, dipendono soprattutto da Tari e Imu (rendite catastali).

Per quanto riguarda i comuni capoluoghi, se il migliore è Bolzano, seguito da Trento, al terzo posto in Italia c’è Gorizia (Tax Free Day il 25 giugno con un total tax rate pari al 48,5 per cento) e al quarto Udine (Tax Free Day il 28 giugno con un total tax rate pari al 49,3 per cento). Pordenone si piazza invece in 23esima posizione (con il TFD il 5 luglio e un TTR al 51,3 per cento); infine, le imprese di Trieste (56esimo in Italia) si “liberano” dalle tasse il 9 luglio (TTR al 52,4 per cento).