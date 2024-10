Oltre 7mila presenza per il primo fine settimana delle Giornate Fai d’Autunno in Fvg. La prossima settimana si replica a Trieste.

La XIII edizione delle Giornate Fai d’Autunno in Friuli Venezia Giulia per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 ottobre si chiude con quasi 7.000 presenze nei 7 Comuni in cui si è svolta l’iniziativa: Cividale del Friuli (UD), Fontanafredda (PN), Manzano (UD), Pordenone, Roveredo in Piano (PN), Socchieve (UD) e Spilimbergo (PN). Numeri possibili grazie all’impegno dei volontari dei Gruppi Fai Giovani affiancati da quelli delle Delegazioni e dei Gruppi Fai, insieme alla disponibilità di privati, Istituzioni, proprietari dei beni e associazioni amiche.

Grande successo in particolare per il Castello Canussio a Cividale del Friuli (1.700 visite), l’Antico Ospitale dei Battuti a Pordenone (750 visite), l’Acetaia Midolini e Villa Zilli-Pierozan a Fontanafredda (circa 650 persone entrambe). Sono circa un migliaio le persone circa che hanno scelto di visitare il borgo di Socchieve e scoprire una perla della Carnia; tra i diversi beni anche la Chiesa di San Martino, che è stata inserita anche nel censimento I Luoghi del Cuore.

A Trieste il prossimo fine settimana.

Le Giornate Fai d’Autunno proseguono a Trieste sabato 19 e domenica 20 ottobre, con l’apertura di due luoghi speciali in piazza Unità d’Italia: il Municipio e la Prefettura. Inoltre, come iniziativa speciale, sarà possibile visitare per l’ultima volta la Pinacoteca del Rettorato dell’Università.

“Dal cuore voglio far arrivare un grazie a ai Gruppi Fai Giovani, ai Gruppi Fai e alle Delegazioni Fai che si sono prodigati per offrire in Friuli Venezia Giulia una varia e peculiare offerta di luoghi da far visitare in occasione di questa XIII edizione delle Giornate Fai d’Autunno, che ci hanno permesso di raccontare i valori della Fondazione. L’entusiasmo, la competenza, la generosità, la disponibilità e la gioia dei nostri volontari sono stati travolgenti e hanno permesso di superare le difficoltà date dal maltempo e rendere speciali le visite che hanno destato l’interesse e la curiosità verso la conoscenza del patrimonio storico, artistico e ambientale del nostro territorio“, ha detto Tiziana Sandrinelli, presidente regionale del Fai per il Friuli Venezia Giulia.

Le Giornate Fai d’Autunno 2024 sono rese possibili grazie al contributo di importanti aziende illuminate come Dolce&Gabbana, ITA Airways, Groupama Assicurazioni, Despar Italia, Ferrero e Ferrarelle. L’evento si è svolto in collaborazione con la Commissione europea e con il patrocinio del Ministero della Cultura, il per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.