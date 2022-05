Le nuove regole per green pass e mascherine.

Nuove misure anticovid in Friuli Venezia Giulia. Con oggi decadono molte regole legate alle mascherine e al green pass: dal lavoro ai viaggi, allo spettacolo e ai locali pubblici sono molte le novità per i Friulani che oggi possono riassaporare una vera normalità.

Addio alle mascherine quasi dappertutto.

Da oggi andare al bar o al ristorante sarà come prima della pandemia. Niente più mascherine o controlli del green pass per sedersi al tavolo o bere un caffè. Stessa cosa per i supermercati e i negozi: i clienti ora potranno girare per gli scaffali e fare acquisti senza l’obbligo di indossare la mascherina.

Via anche l’obbligo di green pass e mascherina sul posti di lavoro con alcune eccezioni. Devono ancora indossarle i dipendenti delle residenze sanitarie, gli hospice e nelle strutture sanitarie. Per gli altri invece diventa una raccomandazione, ma fino al 15 giugno le aziende possono anche decidere di trasformarlo in un obbligo.

Invece le mascherine saranno obbligatorie ancora fino al 15 giugno sui mezzi di trasporto, come aerei, autobus e treni, e in questi casi sarà necessario avere la Fpp2. Mascherina obbligatoria anche per gli spettacoli al chiuso, cinema e teatri, mentre se l’evento si svolge all’aperto si dovrà comunque averla con sé e indossarla in caso di assembramenti.

Il green pass.

Da oggi rimangono pochi i casi dove verrà richiesto il green pass. La certificazione verde sarà ancora richiesta per chi entra in Italia a bordo di treni, aerei e altri mezzi. Inoltre si dovrà esibire il green pass anche per fare visita ai ricoverati nelle strutture sanitarie. In questi casi sarà sufficiente però quello base.

(Visited 810 times, 810 visits today)