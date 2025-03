“In Friuli Venezia Giulia 200mila persone senza medico di famiglia”

Nicola Delli Quadri commenta i dati del terzo rapporto Fnomceo-Censis: “Mancano 150 medici di famiglia in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia mancano circa 150 medici di famiglia, con circa 200 mila persone senza assistenza di base, e le prospettive per il futuro non appaiono rassicuranti. A lanciare l’allarme il responsabile regionale Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri, commentando un’anticipazione dei dati del terzo rapporto Fnomceo-Censis sulla “Centralità del medico e qualità del rapporto con i pazienti per una buona sanità. Alle origini della criticità della condizione dei medici nel Servizio sanitario”.

“Significativo che resti elevata la fiducia degli italiani verso i medici di famiglia, proprio mentre si aggrava sempre di più la crisi della loro presenza nei territori. In Friuli Venezia Giulia ne mancano circa 150 con circa 200 mila persone che ne sono prive e nei prossimi anni la situazione è prevista in ulteriore peggioramento. La Giunta regionale nulla ha fatto in questi anni per prevenire le fughe di professionisti e favorirne l’arrivo”.

“Fedriga è anche presidente della conferenza Stato-Regioni e – rileva Delli Qaudri – si sarebbe potuto adoperare per alleggerire il carico burocratico dei medici di medicina generale, che ha raggiunto livelli non sostenibili. Si dovevano prevedere per tempo risorse aggiuntive, di natura economica, logistica e di personale di supporto, per incentivare l’accesso alla scuola di specializzazione in Fvg e poi la permanenza degli specialisti in medicina generale in regione e particolarmente nelle zone periferiche e montane. Nulla è stato fatto e – sottolinea l’esponente dem – nulla si intravede all’orizzonte. Salvo privatizzazioni spinte di ospedali e di prestazioni del servizio sanitario regionale”, conclude.