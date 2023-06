Arrestato in Fvg.

Un uomo è stato arrestato per furto in Fvg. Si tratta di un 48enne romeno che è stato rintracciato su un autobus di linea dalla Radiomobile di Aurisina impegnata nei controlli di retrovalico. I militari dell’Arma, infatti, hanno scoperto che era ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Venezia.

L’uomo aveva rubato una bottiglia di liquore dallo scaffale del supermercato per poi nasconderla sotto al giubbotto e cercare di fuggire, saltando oltre le casse, inseguito dalla guardia giurata in servizio nel negozio.

Raggiunto, non aveva voluto restituire la “refurtiva”: aveva quindi cercato di colpire con un pugno il vigilantes, ma la sua precaria condizione psicofisica non gli aveva consentito di inquadrare il bersaglio. L’uomo deve quindi scontare 4 anni e 4 mesi di reclusione per rapina commessa a Mestre nel 2013; l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e portato al carcere del Coroneo a Trieste.