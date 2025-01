“Siamo molto soddisfatti di come sta andando la stagione invernale a Pramollo. Gli oltre 103.000 pernottamenti registrati a dicembre 2024 nel comprensorio esprimono un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso inverno – ha dichiarato il responsabile delle relazioni esterne dell’area, Christopher Puntigam -. Anche i gestori degli impianti sono particolarmente contenti del trend attuale ma, in questo caso, potremo avere un dato effettivo solo a fine stagione“.

Con 110 chilometri di piste e 29 impianti di risalita, l’area sciistica a cavallo tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia ha consolidato negli anni con continui investimenti. Facilmente raggiungibile da Pontebba, da cui dista solo 13 chilometri, Pramollo offre ad appassionati di sci e snowboard un carosello di piste di grande ampiezza, adatte sia a principianti che a sciatori esperti. Tanti i servizi a disposizione degli ospiti: dalle foto ai video per registrare la propria performance, dalle agevolazioni per il noleggio ai parchi tematici sulla neve per bambini e adulti, dall’animazione sulle piste allo sci notturno.

Fiore all’occhiello della stagione in corso il nuovo modernissimo impianto a 6 posti della seggiovia Tröglbahn, in grado di trasportare 3.000 persone all’ora nel massimo comfort, in funzione da dicembre 2024. Capote di protezione, sedili riscaldati e il monitoraggio della sicurezza supportato dall’AI sono tra le sue caratteristiche più interessati.

Pronta ad accogliere il più grande evento sportivo su ghiaccio naturale del mondo

Oltre a rappresentare la destinazione più completa per gli sport sulla neve, il comprensorio di Nassfeld Pramollo offrirà nei prossimi giorni a turisti e appassionati la competizione di pattinaggio di velocità su ghiaccio naturale più importante al mondo. In programma dal 18 gennaio, questo straordinario spettacolo sportivo vedrà impegnati per quindici giorni oltre 5.000 partecipanti con gare previste su distanze di 50, 100 e 200 chilometri sui tracciati del lago Weissensee.