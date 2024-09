Lavorare sulle navi, Costa Crociere cerca 75 persone: come candidarsi

Per chi vuole lavorare a bordo delle navi.

Nuovo recruiting day in Friuli Venezia Giulia: questa volta, a cercare personale è Costa Crociere, che è a caccia di 75 persone che vogliano lavorare nella sua flotta. “Il 97 per cento delle persone che completano il percorso di selezione e quello formativo vengono assunte da Costa Crociere – ha detto l’assessore regionale, Alessia Rosolen -. Questo dato è il miglior viatico per introdurre il Recruiting day finalizzato a inserire nelle navi della compagnia 75 persone che avranno, oltre all’opportunità occupazionale, anche quella di acquisire una competenza attraverso un brevetto professionale“.

Alla presentazione del recruiting day, c’era anche la responsabile per la formazione della compagnia di navigazione Daniela Cimone. Come ha spiegato l’esponente della Giunta, sottolineando che la parte formativa viene finanziata dalla Regione, per la selezione è basilare la conoscenza della lingua inglese e, per quattro dei cinque profili, anche una seconda lingua con preferenza per il tedesco.

L’assessore ha poi ricordato come dal 2017 al 2024 la collaborazione con Costa Crociere abbia portato 351 persone a partecipare ai percorsi formativi con, come detto, una percentuale di assunzione del 97 per cento.

Relativamente a questo Recruiting di Costa Crociere, avendo i requisiti (residenza o domicilio in Fvg e diploma di scuola secondaria di II grado o professionale quadriennale, oltre a saper nuotare), una volta scelto il profilo di proprio interesse (Administration operator, Future cruise consultant, Graphic editor, Hospitality operator e Photo operator) il candidato può inviare il curriculum vitae online attraverso il sito istituzionale della Regione ibit.ly/t-jeT (filtrare la ricerca per azienda: Costa Crociere). I candidati ammessi inizieranno il percorso di selezione il 10 ottobre.