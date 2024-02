Louis Burger apre il suo terzo locale in Friuli Venezia Giulia

Louis Burger annuncia l’apertura del suo terzo spazio a Trieste, la città dalle mille anime che profuma di mare e di storia. Louis Burger è il food concept nato a Udine nel 2018 dall’ambizione di due giovanissimi Luigi Guarino e Carmela Froncillo, e presente anche a Pordenone.

La nuova location a Trieste.

Burger innovativi, combinazioni originali e ricercate di ingredienti, porzioni abbondanti e nomi particolari in uno spazio insolito: come per gli altri due locali – Udine rosa e Pordenone giallo – anche il nuovo locale di Trieste, in collaborazione con lo studio di design Masquespacio di Valencia, si colora di azzurro per un’esperienza tutta da raccontare!

È proprio il colore il tratto distintivo di Louis che richiama un’intenzione specifica per ogni singolo spazio: immerge le persone in un luogo riconoscibile dove non si consuma semplicemente un pasto, ma dove si vive un’esperienza straordinaria, che sia da soli o in compagnia.

Entrare in una delle location di Louis Burger, infatti, è un’esperienza inaspettata, vuol dire perdersi tra le scritte luminose alle pareti che strappano un sorriso con i loro giochi di parole e i toni accattivanti. Si tratta di locali text based, che a differenza dei soliti food che puntano sull’immagine, si concentrano sul testo come metodo di espressione.

Louis Burger nasce proprio dall’idea di voler creare uno spazio dove chiunque possa sentirsi libero di esprimersi e vivere una vera e propria esperienza culinaria e non solo. Questo concetto è ben espresso proprio dal payoff “Lo abbiamo grosso”, uno slogan esagerato e a tratti “fuori dagli schemi” che racchiude in sé la vera essenza del brand.

Il concept dei locali.

Nel panorama del mercato ristorativo dove tutto è sempre più frenetico e le persone vivono il momento del pasto come un qualcosa di fugace, sempre più frequentemente si ricorre al delivery o al take away senza vivere con occhi aperti la bellezza di un’esperienza culinaria di qualità.

Louis vuole trasmettere attraverso il capitale umano un concetto nel mercato ristorativo, ovvero quello di ispirare una comunità a costruire un nuovo spazio, perché Louis non è solo un’idea ma una persona con umori diversi, emozioni e pensieri nel quale ognuno può riconoscersi.

Il capitale umano è quindi un punto fondamentale e un fattore competitivo di crescita insostituibile, ed è proprio in relazione a questo che Louis mette i propri dipendenti al centro: una filosofia che ispira a promuovere il benessere nel settore della ristorazione, attraverso una gestione interna ben strutturata e che coinvolge figure chiave del settore Ho.re.ca.

“Abbiamo abbracciato la sfida di ridefinire il panorama della ristorazione con principi fondati sulla qualità del lavoro e sulla trasparenza” commenta Carmela Froncillo, co-founder di Louis Burger e prosegue: “Desideriamo che le persone trovino un lavoro appagante: ciò significa garantire contratti regolari, salari equi, accordi trasparenti e turni di lavoro umani così che ogni collaboratore possa avere l’opportunità di crescere professionalmente in base al proprio ruolo”.