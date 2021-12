L’arrivo di Masterchef in Fvg.

Per la prima volta MasterChef Italia approda in Friuli Venezia Giulia.

Giovedì 20 gennaio, su Sky Uno, i riflettori di MasterChef Italia si accenderanno su Trieste e il suo territorio dove i concorrenti del cooking show si sono cimentati in prove di abilità culinarie avendo sullo sfondo il Castello di Miramare, il Molo Audace con Piazza Unità d’Italia e il borgo di Portopiccolo. Un grande risultato per il territorio che diventa così uno dei grandi protagonisti della puntata.

La nuova edizione di MasterChef Italia è in onda ogni giovedì dal 16 dicembre 2021 su Sky Uno (canale 108, digitale terreste canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’unione Europea e in streaming su NOW.

È possibile seguire MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, con l’hashtag ufficiale #MasterChefIt sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok e attraverso il sito ufficiale di MasterChef Italia.

