La proposta del deputato triestino Ettore Rosato.

L’intento è quello di ridurre gli incidenti stradali tra i giovani e i neopatentati; lo strumento, il divieto per gli under 21 o chi ha appena conseguito la licenza di guida di trasportare in auto più di un passeggero dopo la mezzanotte e fino alle cinque di mattino: è questa la proposta del deputato triestino di Italia Viva, Ettore Rosato che sta facendo discutere anche per le pene che prevedrebbe.

Chi sgarra, infatti, rischierebbe l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda da 800 a 3.200 euro. All’accertamento del reato, cita il documento, consegue in ogni caso la sanzione della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, mentre in caso il conducente provochi anche un incidente stradale “le pene raddoppiano insieme alla disposizione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni”.

A sostegno della proposta presentata alla Camera, il deputato triestino ha citato i dati Istat relativi al 2021, con un bilancio “di quasi 3.000 vittime e di più di 200.000 feriti. In particolare l’aumento del numero di decessi a seguito di incidenti stradali, nel 2021, risulta essere accentuato nella fascia di età dei giovanissimi, da 15 a 19 anni, tenendo conto che per i minorenni il dato si riferisce agli incidenti che si sono verificati con mezzi diversi dagli autoveicoli, quali i monopattini, i motoveicoli e le biciclette. Anche il numero di feriti vede coinvolta la fascia di età da 15 a 29 anni, pari a oltre il 30 per cento del totale”.

La proposta ha già scatenato reazioni molto critiche sui social sia perché farebbe aumentare il numero di auto sulle strade (visto che su ogni mezzo ci potrebbero essere solo due persone) sia perché le comitive non potrebbero designare il “guidatore sobrio” deputato a riportare a casa gli altri, dato che la proposta si concentra sull’età e non sull’uso di alcol o droghe.