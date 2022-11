A San Vito al Tagliamento il miglior liceo del Friuli

E’ a San Vito al Tagliamento il miglior liceo del Friuli: a dirlo, è la nuova edizione di Eduscopio, il report curato dalla Fondazione Agnelli e redatto mettendo a confronto oltre 7.700 scuole in tutta Italia, a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.289.000 diplomati.

Il voto più alto, basandosi sulla media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola e sui crediti universitari sono stati ottenuti in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso, spetta infatti allo scientifico Le Filandiere, con un indice complessivo di 86,23 e un indice di studenti in regola pari al 75,3 per cento. Nella classifica dei licei scientifici regionali, arrivano poi il Magrini Marchetti di Gemona (al secondo posto), il Grigoletti di Pordenone e il Copernico di Udine.

Anche per il liceo classico migliore bisogna andare “di là da l’aghe”: primo in classifica è infatti il Leopardi-Majorana di Pordenone, con un indice complessivo di 82,05; al secondo posto l’udinese Stellini con 79,73.

Per l’indirizzo scientifico-scienze applicate, il migliore è ancora Le Filandiere, seguito dall’Einstein di Cervignano del Friuli. Al top della classifica regionale per le scienze umane è il Percoto di Udine, per l’artistico il Fabiani di Gorizia e infine per l’indirizzo tecnico-tecnologico c’è il Pertini di Pordenone.