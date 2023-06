Novità in Friuli con un panificio che ottiene il top dei voti.

Cornetto, baguette, tartaruga, ai cereali, al latte: in qualsiasi forma o composizione lo preferiate, il pane è una componente fondamentale della nostra dieta; è vero che non sempre e non tutti riescono ad andare in panificio per comprarlo, ma se siete amanti di questo alimento, Gambero Rosso ha individuato i migliori forni del Friuli, con una bella novità.

Quest’anno, infatti, la guida Pani e Panettieri d’Italia 2024, vede nella nostra regione un nuovo forno al massimo dei voti: si tratta del panificio Il Posto di Follador di Pordenone, che ha ottenuto i tre pani, raggiungendo quindi il forno Jernan di Trieste (sul podio regionale da diversi anni).

“Materie prime di qualità, farine biologiche e lievito madre sono gli ingredienti principali che la conoscenza e la passione di Antonio (Follador, terza generazione di maestri panettieri) riescono ad unire, creando prodotti unici. La panetteria sembra una boutique” spiega la descrizione della guida.

Se questi sono i top, in Friuli Venezia Giulia vengono segnalati anche altri forni: ad aggiudicarsi “due pani” sono Orso Bakery 1962 di Aiello del Friuli, Panificio Iordan di Capriva del Friuli, Paussa’s Bakery e Panificio Bonelli di Cormons, Fregonese e Panificio Pasticceria Centrale di Gorizia. Nel pordenonese, i due pani sono andati a I sapori del grano (nel capoluogo), Panificio Da Marino a Prata di Pordenone e Dal Forner di San Vito al Tagliamento. A Udine, invece, se li è aggiudicati Mamm Pane, Vino e Cucina.