Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia, si parte da Monrupino

Il primo appuntamento delle Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia.

Sarà la Città del Vino di Monrupino-Repentabor ad aprire giovedì 25 luglio il programma de Le Notti del Vino, il nuovo contenitore di eventi estivi del Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Appuntamento dalle 19.30 nella storica Rocca del Comune, millenario punto di riferimento per la comunità.



Sono sette i produttori vincoli locali che hanno aderito alla serata insieme a tre ristoratori: saranno proposti degustazioni e assaggi. L’allestimento nella piazza della Rocca da parte dell’Amministrazione comunale vede la collaborazione nell’organizzazione della Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina e anche la collaborazione della Parrocchia. L’intrattenimento musicale sarà curato dal fisarmonicista Alexsander Ipavec. Sponsor a livello locale la banca ZKB Trieste Gorizia.



In totale sono 28 gli appuntamenti in 26 Città del Vino in tutti e quattro i territori già provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone nonché per la prima volta fuori dai confini nazionali a Buje d’Istria (Croazia). Gli eventi si terranno dal 25 luglio al 27 agosto.



Un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it e sui social delle Città del Vino Fvg (pagina Facebook e profilo Instagram).