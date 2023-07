Nuovi collegamenti marittimi per l’estate in Friuli, parte la linea Aquileia-Grado

Si potrà andare in barca da Aquileia a Grado.

Andare in barca da Aquileia a Grado, navigando nella Laguna per raggiungere le spiagge dell’Isola del Sole: partirà infatti a breve il nuovo collegamento marittimo tra la città di origine romana e la località balneare.

Una linea che partirà come servizio sperimentale, finanziato dalla Regione nella variazione di bilancio, e che, assieme al nuovo collegamento tra Muggia e località Acquario, verrà valutata sia in chiave turistica, sia come forma di mobilità dei residenti. Alla fine dei tre anni di sperimentazione, si deciderà se confermala o meno.

Secondo il sito Tpl Fvg, il collegamento tra Aquileia e Grado entrerà in servizio il 15 luglio e proseguirà fino al 12 settembre, dal martedì alla domenica. Da Aquileia (imbarco Banchina via Dante 17) la linea partirà alle 8.15, alle 13.15 e alle 17.45 (dal 22 agosto, la partenza sarà alle 17.15); le partenze da Grado, invece, saranno dal molo Torpediniere alle 10, alle 14.45 e alle 19.15 (dal 22 agosto, alle 18.45). Il viaggio dura circa un’ora e un quarto.