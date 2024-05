Marito e moglie morti a poche ore di distanza dopo 72 anni insieme.

Sono stati insieme per una vita e insieme se ne sono andati, alla fine: Michele Ortolan, 91 anni, e Arlette Maria Fedeli, 90 anni, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra, dopo ben 72 anni vissuti da marito e moglie. Un legame forte e inossidabile, che nemmeno la morte ha vinto. La coppia si era conosciuta a 18 anni in Francia e da allora non si era più separata. Michele è mancato ieri, appena 48 ore dopo la scomparsa di Arlette, avvenuta venerdì.

Michele era un trasportatore in Francia, dove si era trasferito da giovane e aveva incontrato Arlette. Dopo il matrimonio, hanno deciso di costruire la loro casa e trasferirsi a Sacile con i figli Elena e Roberto. La coppia ha vissuto una vita umile ma ricca di affetti, condividendo ogni momento con due figli, due nipoti e quattro pronipoti.

Negli ultimi anni, nonostante i problemi dell’età, il loro legame è rimasto intatto: nonostante le difficoltà della vecchiaia, Michele e Arlette hanno continuato a sostenersi a vicenda, dimostrando che l’amore può resistere a qualsiasi avversità. Il rito funebre sarà celebrato giovedì alle 16 nella chiesa di San Michele, dove mercoledì sera si terrà il rosario alle 19. Un ultimo viaggio insieme per Michele e Arlette, inseparabili fino alla fine.