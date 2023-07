15 milioni di euro per le strade della montagna friulana.

Per sviluppare il turismo in montagna, è necessario anche che le località siano più facilmente raggiungibili: per questo, la Regione investirà 15 milioni di euro sulle strade. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Stefano Mazzolini che ha organizzato un sopralluogo coinvolgendo l’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, a Moggio Udinese e a Rigolato per definire con le amministrazioni locali i progetti che riguardano una rotonda lungo la Strada statale 13 nel primo caso, la Strada regionale 355 nel secondo.

“Si parla di uno stanziamento di quasi 15 milioni di euro – ha spiegato Mazzolini – che serviranno a dare slancio al futuro della viabilità montana. Una viabilità efficiente permette innanzitutto un servizio più consono per chi vive sul territorio e, non meno importante, va ad implementare anche la capacità di ricezione turistica“.

L’assessore regionale ha incontrato il sindaco Giorgio Filaferro per valutare ulteriori sviluppi della ciclabile che dal Comune d’ingresso della Val Canale porta a Venzone. “Ringrazio Mazzolini e l’assessore Amirante per l’interessamento al progetto – ha detto Filaferro – e auspico che i finanziamenti richiesti vadano a buon fine in breve termine. Sia per la rotonda che diventa un intervento necessario per noti problemi di sicurezza dell’attuale viabilità per l’ingresso a Moggio, sia per l’intervento di asfaltatura della Val Aupa, da Moggio a Pontebba, che è molto frequentata da ciclisti e motociclisti e il cui transito è diventato davvero pericoloso”.

Tappa successiva a Rigolato dove, vista l’importanza dell’argomento, Mazzolini ha invitato per un confronto tutte le municipalità interessate dalla SR 355: Raveo, Ovaro, Prato Carnico, Comeglians, Forni Avoltri e Sappada. “In questa sede – ha fatto sapere Mazzolini -, sono stati definiti gli interventi da effettuare lungo la famigerata SR 355 e sull’ormai improrogabile cantiere della variante che bypasserà il Comune carnico e permetterà finalmente di agevolare l’insostenibile traffico che passa per l’abitato”.

“L’incontro di oggi è stato importante per confermare l’urgenza dei lavori della variante di Rigolato – ha riferito il sindaco Fabio D’andrea a margine -. Abbiamo condiviso la necessità di una viabilità con meno curve, meno imbuti, più sicura e veloce per tutta la Val Degano”.