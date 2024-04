Novità per i servizi meteo dell’Arpa Fvg.

In occasione del 25° anniversario della sua fondazione, l’Arpa Fvg ha lanciato alcuni nuovi servizi meteo, servizi pensati per offrire ai cittadini, ai turisti e alle imprese, in particolare quelle agricole, delle innovazioni che permettono di avere informazioni sempre più circostanziate e affidabili sulle previsioni.

Tre sono le novità che riguardano le previsioni del tempo fruibili online: la funzionalità ‘Vicino a te’ (sul sito tematico meteo di Arpa Fvg) che consente di accedere alle informazioni meteo relative alla zona specifica in cui si trova l’utente.

La seconda novità sono le previsioni meteo estese a dieci giorni, che permettono di conoscere con maggiore precisione la probabilità e l’intensità di precipitazioni e la temperatura dell’aria. Questa innovazione si rivela cruciale non solo per gli agricoltori, che possono pianificare meglio le operazioni di irrigazione, ma anche per la gestione dei bacini idrici e per tutti coloro che necessitano di prevedere e gestire le attività in funzione del clima.

Ulteriore arricchimento del servizio è il monitoraggio dello stato fisico della laguna, in particolare per quanto riguarda la temperatura, la salinità, il pH, l’Ossigeno disciolto e la torbidità. Mettere a disposizione del pubblico queste informazioni è di particolare importanza non solo per aumentare la consapevolezza sullo stato ed evoluzione della nostra laguna, ma aiutano a comprendere fenomeni complessi come, ad esempio, le ondate di calore, che dipendono anche dallo stato fisico delle acque. Queste informazioni hanno pertanto grande significato anche per il settore del turismo e delle attività produttive ad esso connesse.