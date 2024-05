Il Friuli saluta Gianpietro Benedetti: la cerimonia in Duomo a Udine

Il saluto del Friuli a Gianpietro Benedetti.

Dopo il funerale, celebrato in forma privata, e il lutto cittadino proclamato per ieri a Buttrio, tutto il Friuli si prepara a salutare l’ingegner Gianpietro Benedetti, con una cerimonia collettiva durante la quale la comunità si riunirà per ricordare la sua vita e il grande contributo portato allo sviluppo di questa regione.

Sabato 4 maggio, alle 17, in Duomo a Udine, quindi, si terrà la “Cerimonia della Parola”, presieduta da Monsignor Luciano Nobile. L’evento sarà un’opportunità per tutti coloro che hanno conosciuto e lavorato con Benedetti di ricordare e onorare la sua memoria. Oltre ai familiari e agli amici, interverranno anche rappresentanti istituzionali, religiosi e imprenditori, che condivideranno ricordi e testimonianze dell’impatto di Benedetti sul Friuli e oltre. Tra i primi a prendere parola, ci saranno Giacomo Mareschi Danieli, CEO del Gruppo Danieli, e Camilla Benedetti, vicepresidente del gruppo e figlia dell’ingegnere.

Benedetti è scomparso domenica 28 aprile, all’età di 81 anni. Figura di spicco nel panorama industriale italiano e internazionale, Benedetti è stato il presidente di uno dei pilastri dell’economia del Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Danieli, noto per la sua leadership nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici. Legatissimo al territorio friulano, si è sempre distinto anche per il suo mecenatismo per i tanti interventi di cui è stato promotore, a Udine e non solo, che hanno contribuito e recuperare e valorizzare il patrimonio storico architettonico friulano.