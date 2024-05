Incidente a Udine in viale delle Ferriere.

Sono due le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 13.30 in viale delle Ferriere a Udine. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Udine. I sanitari del Sores hanno preso in carico i due feriti, trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.