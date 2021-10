La Regione Fvg nomina Paolo Perco nuovo Rup per la terza corsia.

Triestino, 48 anni, laureato in Ingegneria civile con indirizzo trasporti, Paolo Perco è il nuovo responsabile unico di procedimento per i lavori della terza corsia della A4.

Lo ha annunciato la Regione che ha formalizzato la nomina del nuovo Rup al posto di Enrico Razzini, il “papà della terza corsia” scomparso ad agosto scorso. “Siamo certi- ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti – che l’ingegner Perco saprà proseguire al meglio il grande lavoro fatto in questi anni da Enrico Razzini, scomparso prematuramente poche settimane fa. Si tratta di un professionista esperto in sicurezza stradale a livello internazionale che saprà dirigere con scrupolo la realizzazione di un’opera strategica per il Friuli Venezia Giulia come la terza corsia dell’A4″.

Il nuovo Rup.

Perco, per dieci anni è stato professore a contratto di progettazione ed adeguamento delle infrastrutture stradali, vanta inoltre una lunga esperienza nel campo della progettazione e della sicurezza stradale in campo nazionale e internazionale. Per quasi dieci anni è stato componente del comitato che si occupa degli effetti della geometria stradale sulla guida del “Transportation Research Board – National Research Council” con sede a Washington.

Ha ricevuto premi in Spagna e negli Stati Uniti per i lavori di ricerca pubblicati ed è tuttora componente del comitato tecnico nazionale dell’Associazione Mondiale della Strada (Piarc) che si occupa di progettazione stradale.

Dal 2015 è stato direttore della direzione appalti, lavori, forniture e servizi di Autovie Venete e oggi riveste il ruolo di direttore della direzione tecnica della Concessionaria autostradale. È anche Responsabile unico del procedimento di tutte le opere affidate dalla Regione Friuli Venezia Giulia in delegazione amministrativa ad Autovie, comprese quelle successivamente attratte alla competenza del Commissario delegato.

