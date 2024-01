Papa Francesco a Trieste per la chiusura della Settimana Sociale dei Cattolici.

Papa Francesco sarà presente a Trieste per chiudere la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio 2024.

La decisione di avere il Santo Padre come ospite d’onore durante l’evento è stata accolta con grande entusiasmo e gioia dalla comunità cattolica italiana. Il monsignor Baturi ha confermato che Papa Francesco raggiungerà Trieste il 7 luglio, domenica, per consegnare un messaggio speciale ai partecipanti della Settimana Sociale e celebrare la Messa conclusiva dell’importante evento.

“Il Santo Padre sarà con noi domenica 7 luglio per portare un messaggio ai partecipanti all’appuntamento di Trieste e per celebrare la Messa” ha confermato il segretario Generale della CEI, monsignor Giuseppe Baturi, nel corso dei lavori della sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente.