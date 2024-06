Il Pil generato a Udine è il doppio di quello di Trieste. Il Fvg al top per produttività

Quanto Pil genera il Fvg.

Il Fvg genererà nel 2024 un Pil pari a 46,7 miliardi di euro, ossia 128 milioni al giorno: un dato che pone la nostra regione nella parte alta della classifica italiana, settima in base al rapporto di ricchezza prodotta ogni giorno per singolo abitante, compresi neonati e ultra centenari (e che è pari a 106,8 euro contro una media italiana di 99 euro).

A dirlo è lo studio della Cgia Mestre: in Italia, ogni giorno viene prodotto un Pil pari a 5,8 miliardi di euro. Il record spetta al Trentino Alto Adige, dove il Pil per abitante giornaliero è pari a 146 euro; all’altro lato della classifica, invece, la Calabria con 57,9 euro.

La performance del Friuli Venezia Giulia è ancora migliore se si parla di produttività del lavoro, ossia il rapporto tra valore aggiunto (che è il Pil meno le imposte dirette) per unità standard di lavoro (ULA): in questo caso, la regione è sesta in Italia con 216,4 euro al giorno per Ula.

Scendendo nello specifico territoriale, il valore aggiunto prodotto dall’ex provincia di Udine si attesta sui 18,1 miliardi di euro nel 2024; segue Pordenone con 10,7, poi Trieste con 9,1 miliardi e infine Gorizia con 4,3 miliardi. Il Friuli, quindi, produce il doppio del valore aggiunto rispetto a Trieste.

Le cose cambiano, però, se si guarda alla produttività sul lavoro: in questo caso, il primato regionale spetta a Trieste, dove ogni ULA al giorno vale quasi 241 euro (settima provincia in Italia). Segue Pordenone, con una produttività di 218,1 euro al giorno per ogni unità standard di lavoro; poi Udine con 207,2 (39esima in Italia) e Gorizia con 206 euro.