Il punto sul maltempo in Friuli.

Piogge intense e forti raffiche di vento: fin dalle prime ore della mattina di oggi, lunedì 28 agosto, il Friuli è stato colpito dal maltempo, ma i danni, fortunatamente, non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quanto accaduto poco più di un mese fa.

Le precipitazioni hanno interessato in particolare Alpi e Prealpi Carniche, con valori cumulati prossimi agli 80 mm in un’ora, che rappresenta un evento raro. Dopo le 12:30, piogge intense hanno colpito anche la zona di Trieste e del Carso, dove, intorno alle 14, si sono verificate raffiche di vento molto forte, superiori ai 120 km/h, da sud-ovest.

I danni del maltempo in Friuli.

Il maltempo ha causato allagamenti di strade, scantinati, caduta di alberi, di tegole, intonaci e imposte. In particolare sono stati segnalati allagamenti nei comuni di Forni di Sotto e Pordenone; Trieste, San Dorligo della Valle, Muggia, Duino, Fiumicello e Pavia di Udine; caduta alberi nei comuni di Vito D’asio, Rigolato, Comeglians, Lestizza e ancora Muggia, Duino, Monrupino, Prato Carnico, Paularo e Tarcento; nel comune di Forni Avoltri uno smottamento su strada regionale SR355 già risolto; nel comune di Sappada piccolo smottamento; a Montereale Valcellina località Grizzo danni ad edifici e recinzioni a causa di intense raffiche di vento.

Bombe d’acqua nell’area orientale.

In particolare, un nubifragio si è abbattuto su Trieste, allagando numerose strade del centro e Piazza Unità e costringendo i turisti a cercare rifugio nei bar vicini; nel capoluogo regionale, a causa del maltempo sono stati chiusi al pubblico per il pomeriggio sia la Risiera di San Sabba sia i giardini comunali.

Disagi anche a Muggia, dove diverse strade (come via Trieste) sono impraticabili a causa di allagamenti, registrati anche sulla strada per Lazzaretto; in alcuni punti, la viabilità è stata interrotta a causa degli alberi caduti.

Nelle ore successive la pioggia ha continuato a cadere abbondante e insistente sia sull’altopiano, dove si sono raggiunti 58 mm in un’ora e i 115 mm in tre ore, che in città, dove si sono totalizzati rispettivamente 41 e 81 mm. In tutti questi casi piogge così intense in poco tempo tendono a verificarsi statisticamente una volta ogni 20-30 anni.

Stanno operando a supporto, su richiesta, per quanto di competenza, i volontari di protezione civile dei gruppi comunali di Duino Aurisina, Muggia, Monrupino, Sgonico, Trieste e San Dorligo della Valle, una quarantina tra uomini e donne.

Le previsioni per il Friuli.

Fino a stasera saranno ancora possibili piogge temporalesche intense e persistenti, mentre in tarda serata e poi nella notte saranno ancora probabili precipitazioni ma meno frequenti e più moderate.

L’allerta arancione durerà fino alle 6 di domattina; per martedì 29 agosto, l’Osmer prevede cielo da nuvoloso a coperto, con possibili rovesci e temporali sparsi e piogge moderate o localmente abbondanti. Da mercoledì pomeriggio, il tempo migliorerà.