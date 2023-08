Furto a Lusevera.

Furto in un’abitazione di Lusevera: i ladri si sono introdotti in una casa che era in corso di ristrutturazione portando via i gioielli che la proprietaria, trasferitasi in un’altra abitazione durante i lavori, aveva lasciato lì.

La donna, una 54enne, ha denunciato che il furto è avvenuto tra il primo marzo e il 31 maggio, senza apparenti effrazioni. Il valore del bottino è di 2500 euro. A portare avanti le indagini, i carabinieri della stazione di Pradielis.