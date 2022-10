Gli edifici interessati dal progetto “Cento Facciate”

Il progetto “Cento Facciate”, impegnato nel recupero dei palazzi storici di Poste Italiane, restaura le facciate di tre edifici. Si tratta delle sedi di Latisana, Ragogna e Trieste 11.

L’iniziativa vuole favorire il restauro delle facciate esterne di cento edifici di proprietà dell’Azienda in tutta Italia e i tre immobili sono i primi interessati dagli interventi in Fvg. I lavori, avviati nei mesi scorsi, hanno permesso il recupero dell’originale bellezza architettonica di tre edifici storici, a cui è stato restituito il loro originale splendore. I Palazzi di Latisana, Ragogna e Trieste 11, oggi come ieri, costituiscono emblema di un’epoca e ricoprono un ruolo di indiscutibile testimonianza storica e di maestosa autorevolezza.

Con questo progetto, Poste Italiane vuole sottolineare la sua vicinanza alle comunità locali, in ogni parte del territorio nazionale, ancora di più nel 160esimo dalla fondazione. Il progetto “Cento Facciate” si concluderà alla fine del 2023.