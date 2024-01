I presepi più belli del Friuli Venezia Giulia: ecco le scuole vincitrici

I presepi più belli nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.

Sono stati proclamati, dopo la valutazione da parte della giuria, i presepi vincitori del Concorso Scuole dell’Infanzia e Primarie del Friuli Venezia Giulia, 1223-2023: 800 anni da Greccio. Grazie San Francesco, promosso dal Comitato regionale delle Pro Loco: una manifestazione giunta alla sua 19ma edizione e che quest’anno è stata dedicata proprio a San Francesco in occasione dell’800mo anniversario dal primo Presepe, da lui realizzato, a Greccio. Hanno partecipato 62 scuole regionali (34 primarie e 28 dell’infanzia), delle quali 18 per la prima volta. Nei prossimi giorni la delegazione del Comitato visiterà le scuole vincitrici per consegnare i premi, consistenti in buoni per acquistare materiale scolastico e libri.

“Premieremo queste scuole – ha sottolineato il presidente del Comitato regionale Pro Loco Valter Pezzarini – ma a nome della giuria ci tengo a precisare che tutte le opere, per noi, sono risultate vincitrici, visto che l’impegno è stato davvero esemplare. Abbiamo apprezzato soprattutto l’inserimento del progetto presepiale nei programmi annuali interdisciplinari, con il coinvolgimento di più classi, con la collaborazione di famiglie, enti, parrocchie e associazioni del territorio, con l’uso di materiali naturali o riciclati. Un messaggio importante quindi quello che arriva da questi presepi, simbolo di fede, tradizione, comunità e rispetto per l’ambiente”.

Le scuole primarie vincitrici.

Scuola Primaria “D. Alighieri” di Buttrio (Ud) con l’opera “La notte in cui nacque Gesù” (rappresentazione vivente); Scuola Primaria “IV Novembre” di Pordenone “Il presepe in un libro Pop Up”; Scuola Primaria “G. e L. Brunetta” di Prata di Sopra, Prata di Pordenone (Pn) “In verità io vi dico”; Scuola Primaria “A. Manzoni” di Rivignano, la Scuola Primaria “A. Manzoni” di Pocenia, Scuola Primaria “G. Pascoli” di Teor, Rivignano Teor (Ud) “Vorrei illuminarti l’anima” (lavoro collettivo delle tre scuole allestito presso Villa Ottelio di Ariis di Rivignano Teor); Scuola Primaria “G.B. Cavedalis” di Spilimbergo (Pn) “Noi…sui passi di San Francesco”.

Le scuole dell’infanzia le vincitrici

Scuola dell’Infanzia “C. D’Agostina” di Strassoldo, Cervignano del Friuli (Ud) “L’amore fraterno non ha confini”; Scuola dell’Infanzia “Ten. S. Sbrizzai” di Paularo (Ud) “Armonie del Creato”; Scuola dell’Infanzia di Pieris, San Canzian d’Isonzo (Go) “Guardando verso l’umiltà di Gesù e dell’acqua”; Scuola dell’Infanzia di Coia, Tarcento (Ud) “Coia come Greccio, noi come San Francesco”; Scuola dell’Infanzia Primo Maggio di Udine “La Terra nella Pace con San Francesco”.