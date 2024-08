Qualità percepita della governance: Friuli Venezia Giulia primo in Italia

Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana con la migliore qualità percepita della governance a livello regionale e, insieme a Liguria e il Trentino-Alto Adige, sono le uniche regioni Italiane a superare la media dell’Unione Europea.

Sono questi i risultati dell’European Quality of Government Index (EQI), uno studio che misura la percezione dei cittadini riguardo a corruzione, imparzialità e qualità dei servizi pubblici nelle regioni dell’Unione Europea.

Calligaris: “Una conferma per l’amministrazione Fedriga”

“La percezione della Regione da parte dei nostri concittadini porta il Friuli Venezia Giulia al primo posto in Italia e a competere in Europa. Ancora una volta un importante riconoscimento e una conferma per l’attività svolta dall’amministrazione Fedriga”, commenta Antonio Calligaris, capogruppo della Lega Fvg.

“Percezione di corruzione, imparzialità e qualità dei servizi pubblici – prosegue il capogruppo di Maggioranza – sono i parametri su cui si basa la ricerca e non possiamo che accogliere favorevolmente il risultato dello studio che segue l’esito elettorale del presidente Fedriga e la prima posizione ottenuta tra i governatori a livello nazionale”.

Calligaris sottolinea come “si tratti di risultati evidenti che dimostrano quanto i cittadini apprezzino il grande lavoro svolto dall’amministrazione regionale e dal presidente Fedriga, che ci sta portando ad approvare bilanci sempre più importanti e a fornire servizi sempre migliori per il Friuli Venezia Giulia”.