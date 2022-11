La Regione Fvg aiuta i Comuni alle prese con il Pnrr

La Regione destina 5 milioni di euro ai Comuni del Fvg, alle prese con le opere del Pnrr.

La notizia arriva dall’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, dopo che la giunta ha approvato emendamenti alla manovra di stabilità per complessivi 24 milioni di euro. “Si tratta – ha spiegato Zilli -, di risorse e di misure con le quali vogliamo garantire la prosecuzione omogenea e complessiva dell’attività in tutti i settori fondamentali per la vita della comunità del Friuli Venezia Giulia”.

Come detto, 5 milioni saranno assegnati ai Comuni con meno di 15mila abitanti che “si trovino in difficoltà di cassa – ha continuato l’assessore -, ad affrontare le grandi sfide progettuali ed esecutive del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Tra gli altri stanziamenti, 9,5 milioni vanno alle infrastrutture, di cui 9,2 dei quali a Fvg Strade per la sistemazione della viabilità della strada regionale 56 di Buttrio (2,2 mln) e per la progettazione e realizzazione degli interventi sulla strada regionale 14 di Fiume Veneto (7 mln). Altri 3,5 milioni serviranno invece per l’area della caserma Osoppo di Udine destinata ad adibire uffici della Regione; ulteriori 3,7 milioni saranno destinati per l’ambiente, 1,3 ai grandi eventi cui si aggiunge 1 milione per i giochi Eyof.

L’assessore Zilli ha evidenziato l’importanza di altri tre provvedimenti: l’ampliamento dei beneficiari della Dote Famiglia “che viene assicurata anche agli studenti del ciclo secondario di primo grado, oltre che del secondo grado”; l’allargamento della platea dei destinatari del bonus energia in campo cultura e sport “che saranno assegnati non solo ai proprietari ma anche ai gestori delle strutture e degli impianti”; contributi per favorire la realizzazione di impianti di micro-irrigazione delle colture “in modo da contrastare la siccità che tanti problemi ha arrecato nella scorsa estate alle nostre colture”.