Via Libera al nuovo Regolamento sulle Tecniche di evoluzione assistita, Lizzi: “Strada giusta per il futuro dell’agricoltura”

“Il Regolamento sulle Tea, approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo, va nella direzione giusta nel mettere a disposizione delle imprese agricole strumenti innovativi per rimanere sul mercato, senza penalizzarle con i soliti divieti ideologici tanto cari alla Commissione Von der Leyen. Quella di oggi è una vittoria della ricerca europea e anche della Lega, che ha sempre creduto in questa strada”. Così l’eurodeputata Elena Lizzi esprimendo soddisfazione per il provvedimento riguardo le tecniche di evoluzione assistita per le piante, di cui la stessa Lizzi è stata relatrice ombra nella Commissione Agri.

“Queste tecniche non devono essere più confuse con gli Ogm, ma riconosciute come uno strumento per migliorare le produzioni e combattere i cambiamenti climatici, garantendo un minore consumo di acqua e riducendo l’uso dei pesticidi. Se le sinistre ispirate da un ambientalismo ideologico vogliono soltanto applicare divieti, noi della Lega crediamo nel buon senso sostenendo strumenti alternativi a disposizione delle imprese agricole, soprattutto piccole. Per dare forza a una nuova politica europea in agricoltura e sulla sovranità alimentare – conclude Lizzi – dobbiamo ragionare in termini di sostenibilità non soltanto ambientale, ma anche economica e sociale”.