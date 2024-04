Borse lavoro a Cividale, dal Comune 17 progetti per i giovani

Il progetto Borse Lavoro Giovani a Cividale.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli promuove il progetto “Borse Lavoro Giovani” a favore di ragazzi e ragazze residenti tra i 17 e i 26 anni.

“Sono felice che anche quest’anno ci sia la possibilità per i giovani di sperimentare attività di carattere civico, sia presso la gran parte delle Unità Operative presenti nel Comune, sia nell’ambito del Centro Vacanze Estivo previsto a partire dal mese di luglio – commenta Giorgia Carlig, Assessore alle Politiche Giovanili e Vicesindaco di Cividale – Per un giovane questa potrà essere l’occasione per comprendere la varietà e la complessità del funzionamento di un’amministrazione e anche un’opportunità per avvicinarsi ad una realtà che potrebbe stimolare obiettivi futuri di attività lavorativa”.

“Il progetto intende offrire la possibilità di effettuare un’esperienza nel mondo del lavoro favorendo momenti di condivisione e aggregazione e contribuendo alla gestione del patrimonio culturale e sociale del Comune” spiega, infatti, l’assessore Carlig.

Chi può partecipare.

“I destinatari delle borse lavoro – specifica ancora la Carlig – sono i residenti nel Comune di Cividale del Friuli aventi tra i 18 e i 26 anni compiuti. Esclusivamente per il progetto “animazione centro vacanze” l’età minima richiesta è di 17 anni compiuti. Possono essere studenti e inoccupati/disoccupati e, per i soli cittadini stranieri extra comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno valido al momento della presentazione della domanda”. “Le opportunità sono moltissime, mi auguro che i ragazzi le apprezzino e le colgano con curiosità e piacere” conclude l’assessore.

I settori

Il Comune offre quattro borse lavoro per supporto agli uffici di Stato Civile, Elettorale, Anagrafe, Servizio Informatico e Protezione Civile; due borse per ricerca storica e inserimento ragionato di dati e informazioni riguardanti gli immobili di proprietà comunale; due per il riordino del patrimonio delle singole sezioni presenti all’interno della Biblioteca e la collaborazione per lo svolgimento del prestito intersistemico; altre due per l’assistenza al pubblico presso il Centro Internazionale Podrecca Signorelli C.I.P.S. nel periodo estivo; tre per il Monastero di Santa Maria in Valle/Tempietto Longobardo, sempre in estate; una borsa lavoro per l’Ufficio Sport per l’organizzazione della Festa dello Sport e la gestione degli orari degli impianti sportivi per la nuova stagione; due per l’ufficio Turismo/Eventi per l’organizzazione del Palio di San Donato; uno per le attività ricreative rivolte a bambini/ragazzi a favore dell’Ufficio Politiche Giovanili nelle attività di avvio della Consulta Giovani ed infine ben dieci per collaborare con gli animatori del prossimo Centro Vacanze Estivo. Tutti i progetti e la modulistica sono pubblicati sul sito web del Comune.

Le attività, che si svolgeranno secondo programmi e orari specifici definiti successivamente sulla base dei progetti assegnati, saranno riferite ad un lasso temporale complessivo di 100 ore con copertura assicurativa e una retribuzione prevista di 400 euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:30 di martedì 30 aprile 2024 tramite inoltro di e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ente comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it (casella di posta accessibile da indirizzi e-mail ordinari) oppure tramite la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.