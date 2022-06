Gli sconti per autobus in Friuli.

Un biglietto e un abbonamento unico che vale su tutto il territorio regionale. Sconti per famiglie, studenti e persone fragili per incentivare l’uso della rete pubbica, sia essa urbana o extraurbana, e disincentivare l’uso dell’auto. E’ questo l’obiettivo della Regione Friuli Venezia Giulia che il primo luglio darà il via al suo nuovo piano dei trasporti. Prevede prezzi agevolati per i collegamenti nell’hinterland, formule agevolate per le famiglie, per i pendolari, per le persone con fragilità e per under 26, che possono cumulare lo sconto del 50% per il trasporto scolastico.

Le tariffe in vigore dal primo luglio.

Il momento del tanto atteso biglietto giornaliero unico sembra essere arrivato: il nuovo titolo di viaggio sarà utilizzabile su tutti e sette i servizi urbani di Tpl Fvg e quindi a Gorizia, Grado, Monfalcone, Lignano, Pordenone, Trieste e Udine. Vale a dire che chi utilizza i servizi urbani in due città il risparmio è del 50 per cento. Se la mattina ti muovi a Gorizia, ma il pomeriggio devi andare a Trieste utilizzerai lo stesso biglietto da 3 euro.

Stesso discorso vale per il nuovo abbonamento, sarà valido per tutte le reti, costando, però, come quello di una singola rete cittadina. Se si ha bisogno di due abbonamenti, uno per per Pordenone e uno per Udine, ad esempio si pagherà 35,20 euro (cioè il costo per uno) invece che di una quota di 70,40 euro (il prezzo per due). Per un risparmio sull’annuale di 352 euro.

Chi è pendolare e studente e deve spostarsi nell’arco di 14 km o 50 km avrà un tariffario agevolato e più conveniente rispetto al sistema precedente. Il titolo consentirà anche viaggi illimitati nel weekend. L’area interessata riguarderà i principali poli della rete dei servizi urbani (Gorizia, Grado, Monfalcone, Pordenone, Trieste, Udine) e la rete dei servizi pubblici necessari per raggiungerli. Se quindi ho un abbonamento nella fascia 14 km da Udine sarà possibile anche utilizzare la ferrovia Udine Cividale.

Chi deve affrontare un lungo viaggio per andare a lavoro o università potrà contare sull’abbonamento dedicato alle lunghe percorrenze, oltre 50 chilometri. Chi lo comprerà potrà utilizzare tutte le reti urbane e tutte le reti extraurbane regionali gestite da Tpl Fvg, con la possibilità di scegliere tra diversi periodi di validità (quindicinale, mensile, semestrale, scolastico e annuale).

Le altre agevolazioni.

Il nuovo sistema tariffario prevede inoltre agevolazioni specifiche per giovani, famiglie e soggetti fragili. Se residenti in Friuli Venezia Giulia con la Formula Famiglia, se si sottoscrive un secondo abbonamento, della stessa durata del primo, all’interno dello stesso nucleo familiare si ha diritto a uno sconto del 20%, per il terzo lo sconto è del 50%. Per il quarto si arriva al 70% in meno. Il tutto senza limiti di reddito. Da considerate anche il fatto che lo sconto è cumulabile con quello del 50% dell’abbonamento scolastico. Se una famiglia con due genitori e un figlio utilizza i servizi urbani di Udine, con la Formula famiglia l’abbonamento dei tre sarà di 532 euro contro i 739 iniziali. Se invece di un solo figlio ce ne è un secondo il risparmio arriva a 350 euro.

I fragili tutelati dalla legge 23 del 2007, se hanno un ISEE sotto i 30mila euro potranno usufruire dell’abbonamento dell’intera rete urbana – e dell’abbonamento omnicomprensivo oltre i 50 chilometri – ad un prezzo pari all’1,5 per cento del costo totale. Se l’abbonamento costava 100 euro il costo sostenuto sarà di soli 1,5 euro.

Agevolazioni, infine, anche per i giovani Under 26 residenti in regione che potranno richiedere la specifica card con cui avranno uno sconto automatico del 30 per cento sull’acquisto di tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti. Per accedere a questa agevolazione bisognerà aver acquistato negli ultimi 5 anni almeno 240 giorni complessivi di abbonamento.