Le Piste da sci in Friuli Venezia Giulia.

Il Natale si avvicina e con esso tutto l’immaginario invernale. Freddo, neve, cioccolate calde, vin brulè ma soprattutto gli sport invernali, che in questo periodo dell’anno trovano ampio spazio realizzativo. Dallo sci di fondo a quello alpino, passando per lo snowboard, le possibilità di divertirsi sulla neve sono moltissime. Il Friuli Venezia Giulia in tal senso vanta un’ottima scelta di piste che vanno da quelle estreme e più complicate a quelle più semplici, adatte anche a bambini e adolescenti. Molte di queste per la posizione in cui si trovano sono suggestive e attraggono moltissimi turisti da tutte le parti d’Europa. Ecco quali sono quelle da non perdere.

Tarvisio

Le piste di Tarvisio sono tra le migliori di tutto il Friuli Venezia Giulia. Immersa nella Val Canale, i 24km di percorsi in discesa e 55km di piste da fondo rendono questa località adatta sia ai grandi che ai più piccoli. I livelli di difficoltà sono variabili e alla portata di tutti. Il comprensorio sciistico di Tarvisio rientra tra i più grandi del Fvg grazie ai suoi 859 mq ed è sede, a cadenza biennale, della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Presenta due aree sciabili: la zona del Monte Lussari, dove risiede il vecchio borgo e la zona del Monte Florianca, collegata dalla seggiovia quadriposto “Prasnig”.

Sella Nevea

In pieno comune di Chiusaforte, Sella Nevea è una località situata nella conca tra il Monte Canin e lo Jof di Montasio. Dal 2009 è stato reso funzionante il collegamento del comprensorio sciistico di Sella Nevea sul versante italiano del Monte Canin, con l’area sciistica slovena di Bovec sul lato sud. Ci si può dedicare a varie discipline quali snowboard, sci, alpinismo e molto altro. Il recente collegamento transfrontaliero permette a visitatori e turisti di godere a 360 gradi delle emozioni che regala il Monte Canin, con gli sciatori che possono provare un’area sciabile di 15km tra Italia e Slovenia. Caratteristici di questa località sono anche i fuoripista.

Forni di Sopra

Anche Forni di Sopra entra nella classifica delle piste del Fvg da visitare. Si tratta di una località piuttosto tranquilla che si divide in due aree sciabili distinte. La prima viene chiamata “Davost”, e presenta piste da discesa semplici e a bassa quota, tutte comprese tra gli 800 e i 110 metri. Si trovano inoltre un parco destinato ai bambini, il Fantasy Snow Park, e un campo scuola. La seconda area è invece il “Varmost”. Presenta piste più ardue ma soprattutto più lunghe, destinate agli sciatori esperti. I 5,8km totali di tracciati possono contare sull’ausilio di 3 seggiovie, poste tra i 900 e i 2065 metri della cima del Monte Crusicalas. Oltre allo sci, gli amanti della montagna possono godere di escursioni più semplici che si diramano lungo piste forestali e radure ad alta quota. Quest’ultime sono adatte anche per gli amanti delle ciaspole.

Sauris

Sauris di Sopra è un piccolo borgo situato in Carnia, a 87km di distanza da Udine. Offre due piste per lo sci alpino di cui una facile e una di media difficoltà, entrambe servite da una sciovia e da un tappeto. La pista rossa “Richelan” è adatta agli sciatori più abili mentre i principianti possono muovere i primi passi sulla neve nel campo scuola. La stazione è inoltre dotata di innevamento programmato. Oltre alla rossa, si può anche provare la pista blu, dotata di un impianto d’illuminazione per lo sci in notturna, e uno skilift che serve a risalire. Anche qui vi sono itinerari suggestivi da affrontare con le ciaspole, come il sentiero Ruke.

Piancavallo

Piancavallo è una frazione di Aviano, comune dal quale dista 14km. Si trova nel mezzo di una grande conca soleggiata, ai piedi del Monte Cavallo, estensione meridionale delle Prealpi Carniche. La stazione sciistica di Piancavallo offre 51 ettari di piste per la discesa e circa 25km di piste per lo sci alpino. Quest’ultime sono adattate a qualsiasi tipologia di sciatore e portano il prestigioso titolo di ospite di gare di Coppa Europa e Coppa del Mondo. Piancavallo risponde anche alle esigenze degli sciatori più impavidi. Le due piste “Nazionale Alta” e “Sauc” infatti, vengono frequentate solo dai più esperti.