Tasse non pagate, ecco quanti soldi ogni friulano deve al Fisco

Ammontano a 1275 miliardi le tasse non pagate a livello nazionale.

Mentre si parla della possibilità di una nuova rottamazione fiscale, sempre che i conti pubblici lo consentano, le tasse non pagate dagli italiani negli ultimi 25 anni raggiungono la cifra monstre di 1.275 miliardi di euro, richiesti e non incassati. A fare i conti, è stato il Sole 24 Ore che, elaborando i dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istat ha calcolato il debito fiscale di ogni italiano, compresi i neonati.

Ebbene, ogni italiano, in media, deve allo Stato oltre 21.500 mila euro (21.661 per la precisione), ma esistono ampie differenze a livello regionale. Il record in negativo spetta al Lazio, dove il debito per ogni abitante sfiora i 40mila euro (39.672 euro), seguita dalla Campania con 27.263 euro e dalla Lombardia con 25.903 euro di tasse non pagate per abitante.

E il Friuli Venezia Giulia? I dati del quotidiano economico dicono che i friulani sono tra i più fedeli al Fisco: siamo penultimi a livello nazionale, per quanto riguarda le tasse non pagate. Ogni abitante del Fvg deve infatti in media 11.125 euro. Meglio di noi solo in Trentino Alto Adige, dove il debito è di 6.964 euro a testa. Ovviamente, si tratta di un calcolo statistico.

Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate punta a inviare 7,5 milioni di alert ai contribuenti italiani in tre anni, per invitarli a correggere omissioni ed errori nel pagamento delle imposte, in particolare per quanto riguarda Iva e dichiarazioni dei redditi. Nel 2024, con la rottamazione delle cartelle, sono stati recuperati 4,6 miliardi.