Usa il passaporto dell’amico, arrestato in Fvg.

Arrestato in Fvg un 59enne che doveva scontare 2 mesi di reclusione per sostituzione di persona: aveva infatti usato il passaporto dell’amico per volare in Australia.

L’uomo, di origine albanese, ha infatti risposto all’annuncio per una offerta di lavoro ed è stato assunto, scoprendo però che la sede lavorativa era oltreoceano. Senza documenti e senza il tempo per farli, ha preso dal cassetto il passaporto dell’amico e si è imbarcato sul volo internazionale. Tutto è andato liscio, ma al rientro, allo scalo internazionale italiano, è stato scoperto e per lui è scattata la denuncia. Da quel momento è stato un continuo salire e scendere dall’aereo per cercare fortuna oltreoceano.

Un giorno ha però deciso di non affidarsi all’aereo e prendere un pullman di linea per tornarsene a casa. Lungo il tragitto è stato controllato dalla Radiomobile di Aurisina, impegnata nei controlli di retrovalico. I militari hanno scoperto che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Busto Arsizio (VA) per il reato commesso nel 2012. L’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e portato al carcere del Coroneo a Trieste.